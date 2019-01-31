ВС отказал «Трансстрою» во взыскании с Петербурга убытков за депо «Южное» Ранее Верховный суд признал незаконным расторжение контракта

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассацию АО Корпорация «Трансстрой» о взыскании с Петербурга убытков, которые подрядчик якобы понес при разрыве контракта на строительство депо «Южное». Об этом в четверг сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Решение значится в определении ВС от 29 января 2019 года, добавили в КРТИ. В документе сказано, что доводы компании «не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела», и не являются основанием для передачи жалоба на рассмотрение судебной коллегии ВС.

Напомним, в декабре 2016 года СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» уведомило «Трансстрой» о расторжении в одностороннем порядке госконтракта. После этого компания обратилась в суд, требуя порядка 300 млн рублей задолженности за уже выполненные работы и убытков. Теперь же «Трансстрой» добивался пересмотра решений Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 29.11.2017, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2018 и Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.10.2018. В свою очередь Верховный суд отказал компании во взыскании убытков, однако признал незаконным расторжение контракта.