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31.01.19 / 12:00 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургская прокуратура начала проверку в связи с информацией о падении снега на ребенка

Ему понадобилась помощь врачей

Фото АБН

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга начала проверку в связи с информацией о падении снега с крыши одного из домов на ребенка. Об этом в ведомстве сообщили в четверг.

В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства и причины случившегося. «По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на ребенка во Фрунзенском районе упал снег. По данным ТАСС, это произошло возле дома 62/25 по улице Малая Балканская. В результате девятилетнего мальчика доставили в больницу с ушибом мягких тканей, уточнил собеседник агентства.

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