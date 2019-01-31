Петербургская прокуратура начала проверку в связи с информацией о падении снега на ребенка Ему понадобилась помощь врачей

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга начала проверку в связи с информацией о падении снега с крыши одного из домов на ребенка. Об этом в ведомстве сообщили в четверг.

В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства и причины случившегося. «По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на ребенка во Фрунзенском районе упал снег. По данным ТАСС, это произошло возле дома 62/25 по улице Малая Балканская. В результате девятилетнего мальчика доставили в больницу с ушибом мягких тканей, уточнил собеседник агентства.