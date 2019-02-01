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01.02.19 / 11:33 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк увеличил ставки по рублевым вкладам

И запустил промовклад "Лови выгоду"

Фото Abnews.ru

Сбербанк увеличил процентные ставки по линейке рублевых вкладов. Об этом в банке сообщили в пятницу.

Ставки по базовой и онлайн-линейке вкладов увеличились от 0,15 до 0,60 п. п.

Кроме того, Сбербанк запустил новый промовклад «Лови выгоду», который можно открыть на пять месяцев, год или полтора года. Банк предоставил клиентам процентную ставку в размере от 7,1% до 7,65% годовых. Проценты начисляются в конце срока. Вклад можно открыть на сумму от 50 тыс. рублей.

Оформить вклад можно в любом отделении банка, банкоме, интернет-банке или в «Сбербанк Онлайн». Предложение действует до 31 марта 2019 года.

Добавим, 29 января стало известно, что Сбербанк продлил скидку на ипотечный кредит на 2019 год. Банк предоставляет скидку в размере 0,3 п.п. Она предоставляет клиентам, которые приобретают квартиру на вторичном рынке в сервисе «ДомКлик».

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