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02.02.19 / 13:05 Новости

Для запусков беспилотников в Петербурге понадобится разрешение

Документ выдадут бесплатно

Фото: pixabay.com

Власти Санкт-Петербурга определились, как выдавать разрешения на полёты беспилотных летательных аппаратов.

Порядок, который определяет, как именно будут выдавать разрешения, подготовил Комитет по транспорту Северной столицы.

Для демонстрационных полётов станут выдавать разрешение на срок до трёх месяцев, для полётов беспилотников срок разрешения — до полугода.

Сам документ для полетов можно будет получить совершенно бесплатно, но рассмотрение займет максимум один месяц. В комитете по транспорту подчеркнули, что при принятии решения учитывается позиция силовых ведомств, военных и органов управления воздушным движением. Если хотя бы одна из сторон не согласует полет, то разрешение не выдадут.

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