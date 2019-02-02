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02.02.19 / 11:45 Новости

Кипр ужесточит условия получения «золотых» паспортов

Цена паспорта увеличилась

Фото: pixabay.com

Кипр намерен сделать жестче правила получения инвесторами «золотых» паспортов.

С 31 января 2020 года на гражданство Кипра смогут рассчитывать иностранные предприниматели, которые вложат в экономику страны 2,5 млн евро. Против введения новых правил высказался ряд депутатов парламента страны. Часть из них считают, что такая политика приведет к уменьшению объема инвестиций. В последние 4,5 года по программе «золотых» паспортов Кипр привлек 4,8 млрд евро частных инвестиций. Добавим, что ежегодно страна может представить представителям бизнеса не более 700 паспортов. Многие «золотые» инвесторы – выходцы из России.

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