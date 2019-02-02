Корабли ВМФ России оснастили аппаратурой, вызывающей галлюцинации Разработанная "Росэлектроникой" система временно ослепляет врага

Холдинг «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», начал поставки Военно-морскому флоту РФ комплексов визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».

Новейшая система способна временно ослеплять противника, а также вызывать галлюцинации. Комплекс рассчитан на использование в ночное время и в сумерки. Он может «отключать» каналы наблюдения, подавлять прицеливание стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя.

Принцип действия устройств основывается на низкочастотных колебаниях яркости, которая вызывает возбуждение зрительных нервов. В ходе испытаний на добровольцах разработчики отметили, что после применения «Филина» участники тестирования жаловались на потерю навыка прицельной стрельбы на дальности до 2 км. 20% испытуемых отметили, что у них были галлюцинации, 45% пожаловались на тошноту и головокружение, сообщает РИА Новости.

Аппаратура установлена на фрегатах «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», который пока находится на стадии испытаний.