Все новости

04.02.19 / 18:34 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов назначил бывшего вице-губернатора Серова главой Фрунзенского района

С середины января он занимал должность советника губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов назначил Константина Серова главой администрации Фрунзенского района. Об этом в Смольном сообщили в понедельник.

Ранее Серов был вице-губернатором Петербурга. А с середины января он занимал должность советника губернатора.

Добавим, Беглов освободил Серова от должности вице-губернатора 18 января. Тогда же со своих постов ушли еще четыре вице-губернатора. В понедельник, 4 февраля, врио губернатора уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Причиной стала плохая уборка улиц в районе.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.