Беглов назначил бывшего вице-губернатора Серова главой Фрунзенского района С середины января он занимал должность советника губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов назначил Константина Серова главой администрации Фрунзенского района. Об этом в Смольном сообщили в понедельник.

Ранее Серов был вице-губернатором Петербурга. А с середины января он занимал должность советника губернатора.

Добавим, Беглов освободил Серова от должности вице-губернатора 18 января. Тогда же со своих постов ушли еще четыре вице-губернатора. В понедельник, 4 февраля, врио губернатора уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Причиной стала плохая уборка улиц в районе.