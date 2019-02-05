“Газпром” построит стадион на Крестовском острове за 518,4 млн рублей На земельном участке спортивного комплекса “Динамо”

Структуры “Газпрома” построят на Крестовском острове в Петербурге физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) за 518,4 млн рублей. Об этом стало известно накануне из материалов на сайте госзакупок.

Заказчиком стадиона является ООО «Газпром инвестгазификация», генподрядчиком — ООО «Межрегионгаз Технологии». Стадион с одним этажом построят на земельном участке комплекса “Динамо” на проспекте Динамо, 44.

Новый комплекс будет рассчитан на 120 человек, а его площадь составит 4 тыс. кв. м. Планируется оборудовать в ФОК ледовую арену, тренажерный зал и зал для аэробики. Согласно договору, строительство стадиона завершится к июлю 2020 года.

Добавим, спортивный комплекс “Динамо” является объектом культурного наследия регионального значения. В декабре прошлого года стадион на Крестовском острове Петербурга получил название “Газпром Арена”. Соответствующее соглашение было подписано между “Зенитом” и “Газпромом”.