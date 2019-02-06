Путин: Комиссия за эквайринг слишком высокая Он назвал комиссию за безналичный расчет “квазиналогом”

Президент РФ Владимир Путин назвал слишком высокой комиссия для ритейлеров за эквайринг. Такое заявление президент сделал в среду на форуме “Деловая Россия”.

Он назвал комиссию за безналичный расчет “квазиналогом”, а также предложил привлечь к обсуждению вопроса ритейлеров, передает ТАСС. По словам Путина, в некоторых странах комиссия для дебетовых карт составляет 0,2%, а для кредитных — 0,3%. При этом в России с ритейлеров взимается 3%.

Как рассказал изданию глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, по итогам прошлого года торговые сети выплатили 250 млрд рублей в качестве комиссии. Он отметил, что в интернет-торговле процент еще выше.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подчеркнули, что этот налог сдерживает развитие бизнеса, а также стимулирует развитие серого сектора безналичных и наличных средств. Представитель ассоциации заявил, что ставку необходимо снизить, акцентируя внимание при этом на непродовольственный сегмент.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, стало известно, что Минпромтог не поддержал идею ритейлеров о снижении комиссии за эквайринг. Министерство при этом ссылается на негативный “международный опыт”. В ведомстве считают, что в случае вмешательства может подорожать банковское обслуживание: ритейлеры не снизят цены, а банкам придется отказаться от программ лояльности и кэшбэка для клиентов.