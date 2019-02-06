ТЦ «Смайл» в Петербурге продадут за 900 млн рублей Площадь здания составляет 14,6 тыс. кв. м

УК Becar Asset Management продаст торговый центр «Смайл» в Петербурге за 900 млн рублей. Об этом в компании сообщили в среду.

Площадь здания составляет 14,6 тыс. кв. м, земельного участка — 11,13 тыс. кв. м. Кроме того, на территории объекта расположен паркинг на 66 машин.

Вице-президент Becar Asset Management Дмитрий Сороколетов отметил, что инвесторов привлекает полное сохранение нынешней концепции и арендаторов ТЦ, что является причиной высоких показателей объекта. При этом институциональных инвесторов, интересующихся объектом целиком, пока мало, говорится в сообщении.

Добавим, управляющая компания планирует “масштабировать опыт реконцепции районных торговых центров”. В частности, деньги с продажи торгового центра планируется вложить в создание аналогичных проектов в Петербурге и регионах. Отмечается, что этим обоснована продажа объекта в период рекордных показателей эффективности.