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06.02.19 / 14:38 Новости

В Петербурге, после гибели студента от падения наледи, бизнесмены начали рекламировать утеплители

Частная компания говорит о возможности избежать трагедии

Фото: gov.spb.ru

Трагическая гибель студента 23-х летнего студента 5 февраля от падения льда на Аптекарском проспекте Петербурга, похоже, стала информационным поводом для петербургских бизнесменов. Представитель компании «Экотермикс», занимающийся утепление домов, разослал в сми релиз, в котором прямо сообщил, что трагедии можно было избежать.

В релизе утверждается, что копания имеет ресурсы, чтобы утеплить все кровли. Более того, в тексте есть и весьма прямой вопрос о том, сколько еще людей должно пострадать, чтобы власти Петербурга признали существующие методы борьбы с обледенением крыш неэффективными.

В компании официально подтвердили наличие релиза, сообщив изданию «Мойка78» следующее: «очень огорчены тем, что именно этом дом стал причиной смерти человека. Ведь наша компания могла утеплить его в этом году».

О компании «Экотермикс» известно, что среди ее учредителей бизнесмены Андрей Александрович  Зарецкий и Алексей Геннадьевич Семенов. Согласно данным бухгалтерской отчетности чистая прибыль компании за 2017 год составила 486 тысяч рублей.

 

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