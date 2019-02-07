Международные резервы РФ за неделю прибавили 1,7%

Международные резервы РФ с 25 января по 1 февраля прибавили 1,7%. Об этом в четверг сообщили в Центробанке РФ.
Резервы составили $477,7 млрд, увеличившись на $7,9 млрд. По состоянию на 25 января эта сумма достигала $469,8 млрд.
Добавим, международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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