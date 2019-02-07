На Васильевском острове установят ограждения на семи пешеходных переходах После иска районной прокуратуры

По решению суда комитет по благоустройству Смольного установит на Васильевском острове ограждения перильного типа на семи пешеходных переходах. Об этом в четверг сообщили в прокуратуре Петербурга.

Соответствующий иск в Куйбышевский районный суд подала прокуратура Василеостровского района. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал комитет организовать работу по установке перил.

Ранее районная прокуратура обнаружила, что ограждения отсутствуют на наземных пешеходных регулируемых переходах по следующим адресам: улица Наличная, Новосмоленская набережная и улица Одоевского; Новосмоленская набережная и улица Беринга; Малый проспект В.О. и 16-я/17-я линии В.О.; Средний проспект В.О. и 2-я/3-я линии В.О.; Средний проспект В.О. и 16-я/17-я линии В.О.; а также между домом 28 по 13-ой линии В.О. и домом 21 по 12-ой линии В.О. Это нарушает законодательство и подвергает угрозе участников дорожного движения.

Добавим, в четверг стало известно, что прокуратура нашла нарушения в деятельности ООО “Пулково Аутлет”. Организация сбрасывает загрязняющие вещества в канализацию города. При этом превышаются установленные нормативы по составу сточных вод.