На Васильевском острове установят ограждения на семи пешеходных переходах

По решению суда комитет по благоустройству Смольного установит на Васильевском острове ограждения перильного типа на семи пешеходных переходах. Об этом в четверг сообщили в прокуратуре Петербурга.
Соответствующий иск в Куйбышевский районный суд подала прокуратура Василеостровского района. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал комитет организовать работу по установке перил.
Ранее районная прокуратура обнаружила, что ограждения отсутствуют на наземных пешеходных регулируемых переходах по следующим адресам: улица Наличная, Новосмоленская набережная и улица Одоевского; Новосмоленская набережная и улица Беринга; Малый проспект В.О. и 16-я/17-я линии В.О.; Средний проспект В.О. и 2-я/3-я линии В.О.; Средний проспект В.О. и 16-я/17-я линии В.О.; а также между домом 28 по 13-ой линии В.О. и домом 21 по 12-ой линии В.О. Это нарушает законодательство и подвергает угрозе участников дорожного движения.
Добавим, в четверг стало известно, что прокуратура нашла нарушения в деятельности ООО “Пулково Аутлет”. Организация сбрасывает загрязняющие вещества в канализацию города. При этом превышаются установленные нормативы по составу сточных вод.
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