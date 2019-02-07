Еврокомиссия сократила прогнозы роста экономики в еврозоне Прогнозирует рост экономики Италии на 0,2% вместо ранее заявленных 1,2%

Европейская комиссия сократила прогнозы роста экономики на 2019 год в еврозоне с 1,9% до 1,3%. Об этом в четверг пишет Bloomberg со ссылкой на обновленный прогноз Еврокомиссии.

На следующий год оценка также ухудшилась по сравнению с прогнозом, представленным в ноябре 2018 года — с 1,7% до 1,6%. Кроме того, изменились и прогнозы по крупнейшим экономикам ЕС. Самый резкий спад прогноза оказался у экономики Италии: ЕС прогнозирует рост экономики на 0,2% вместо ранее заявленных 1,2%.

Новый прогноз составлен с учетом повышения социальной напряженности и политической нестабильности. В том числе это связано с протестами “желтых жилетов” во Франции и с Brexit. Кроме того, отмечается проблема бюджетов некоторых стран ЕС и низкие показатели автомобильной промышленности.

Еврокомиссия указала и на негативный внешний фон для роста экономики: замедление роста мировой торговли и экономики Китая, также выросла вероятность ужесточения США налогово-бюджетной политики.

Добавим, еврозона объединяет 19 европейских стран. При этом официальная валюта в этих странах — евро.