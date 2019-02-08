ГАТИ оштрафовала “ЛСР-строй” на 550 тыс. рублей за “грубейшие” нарушения При размещении временной схемы ОДД по Ириновскому проспекту

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) оштрафовала ООО «ЛСР-строй» на 550 тыс. рублей за “грубейшие” нарушения при организации дорожного движения (ОДД). Об этом в ГАТИ сообщили в пятницу.

Речь идет о нарушениях при размещении временной схемы ОДД по Ириновскому проспекту. Ранее 4 и 5 февраля инспекция возбудила административные дела в отношении предприятия. Компания разместила информационные щиты, несоответствующие схеме ОДД. Кроме того, “ЛСР-строй” не оградила зону, на которой ведутся работы, а также не обезопасила пешеходов при переходе через дорогу на Ириновском проспекте.

Добавим, с 4 февраля по 10 марта частично перекрыт проезд по Ириновскому проспекту. До 17 февраля ограничен сквозной проезд автомобилей через перекресток Ириновского и Индустриального проспектов. Кроме того, нельзя будет проехать по Ириновскому проспекту на участке от улицы Передовиков до улицы Коммуны.