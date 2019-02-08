Все новости

08.02.19 / 15:51 Новости / Петербург и Ленобласть

ГАТИ оштрафовала “ЛСР-строй” на 550 тыс. рублей за “грубейшие” нарушения

При размещении временной схемы ОДД по Ириновскому проспекту

группа лсрГосударственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) оштрафовала ООО «ЛСР-строй» на 550 тыс. рублей за “грубейшие” нарушения при организации дорожного движения (ОДД). Об этом в ГАТИ сообщили в пятницу.

Речь идет о нарушениях при размещении временной схемы ОДД по Ириновскому проспекту. Ранее 4 и 5 февраля инспекция возбудила административные дела в отношении предприятия. Компания разместила информационные щиты, несоответствующие схеме ОДД. Кроме того, “ЛСР-строй” не оградила зону, на которой ведутся работы, а также не обезопасила пешеходов при переходе через дорогу на Ириновском проспекте.

Добавим, с 4 февраля по 10 марта частично перекрыт проезд по Ириновскому проспекту. До 17 февраля ограничен сквозной проезд автомобилей через перекресток Ириновского и Индустриального проспектов. Кроме того, нельзя будет проехать по Ириновскому проспекту на участке от улицы Передовиков до улицы Коммуны.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.