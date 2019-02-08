Невидимый инвестор компании «Норманн» избежал дольщиков «проблемных» домов Есть ли инвестор

Ситуация, в которой оказались петербургские дольщики проблемных домов компании «Норманн», оказалась совсем печальной. Дольщикам в присутствии чиновников Комитета по строительству Петербурга снова пообещали, что проблемы компании решит некий инвестор. Однако, можно предположить, что никакого инвестора не существует в принципе.

За последние две недели в Комитете по строительству Петербурга прошло уже три встречи, на которых дольщиков «проблемных» домов «Норманн» представители компании пытались успокоить, обещая, что скоро будет заключен договор с неким новым инвестором, корый решит все проблемы.

Можно в это верить, а можно и нет. Но, по информации Комитета по строительству, на данный момент работы на городских площадках компании — объектах «На Заречной», «Ижора Парк» и «Три Апельсина» не ведутся.

В последний день января исполнительный директор компании ООО «Норманн» Юрий Ласуков (глава компании Владимир Смирнов задержан) пообещал дольщикам в присутствии заместителя председателя комитета Евгения Барановского, что договор с инвестором заключат 1 февраля. Однако, на встрече 7 февраля договор с инвестором по-прежнему остался невидим. Юрий Ласуков объяснил это тем, что у компании изъяты уставные документы и печати.

«Несмотря на все эти сложности, инвестор есть» — пообещал застройщик. В ответ на эти заверения от представителей комитета по строительству прозвучало предупреждение, – комитет готов обратиться в прокуратуру о нарушении структуры платежей по стройке.