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08.02.19 / 13:03 Новости / Политика

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале

Текст выступления уже готовится


Президент России Владимир Путин готовится к выступлению с посланием Федеральному собранию, которое пройдет в феврале, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Послание будет уже в этом месяце», — сообщил собеседник агентства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Путин готовит текст послания. К грядущему выступлению готовятся все подразделения администрации Кремля и министерства. Дата пока неизвестна.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что президент выступит с посланием Федеральному собранию в I квартале 2019 года. В 2018 году Путин выступал в марте и уделил больше всего времени презентации новейшего оружия России.

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