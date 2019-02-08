Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале

Президент России Владимир Путин готовится к выступлению с посланием Федеральному собранию, которое пройдет в феврале, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Послание будет уже в этом месяце», — сообщил собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Путин готовит текст послания. К грядущему выступлению готовятся все подразделения администрации Кремля и министерства. Дата пока неизвестна.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщала, что президент выступит с посланием Федеральному собранию в I квартале 2019 года. В 2018 году Путин выступал в марте и уделил больше всего времени презентации новейшего оружия России.
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