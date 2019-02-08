В Петербурге потратят до семи миллионов рублей на новый сайт по трудоустройству студентов Перед разработчиком поставлена задача геймифицировать процесс

В Санкт-Петербурге появится новый интернет-ресурс, задача которого обеспечить рекрутинг работодателями выпускников вузов и студентов. Сайт получит название «Студентор», на его создание и запуск «Центр трудовых ресурсов», подведомственный Комитету по труду и занятости населения, готов потратить до семи миллионов рублей.

На портале госзакупок появились данные СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов». Организация ищет подрядчиков для создания и запуска портала «Студентор», задача которого обеспечить рекрутинг работодателями выпускников вузов и студентов. С помощью ресурса студенты смогут откликаться на вакансии, которые размещают компании и предприятия. Согласно техническому заданию портал должен обеспечивать возможность одновременного обслуживания до 1000 посетителей, иметь мобильную версию.

Кроме того, перед разработчиком поставлена задача геймифицировать процесс информационного взаимодействия обучающихся и работодателей.