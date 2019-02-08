Все новости

08.02.19 / 08:56 Новости

В Петербурге потратят до семи миллионов рублей на новый сайт по трудоустройству студентов

Перед разработчиком поставлена задача геймифицировать процесс

Фото: комитет по труду и занятости

В Санкт-Петербурге появится новый интернет-ресурс, задача которого обеспечить рекрутинг работодателями выпускников вузов и студентов. Сайт получит название «Студентор», на его создание и запуск «Центр трудовых ресурсов», подведомственный Комитету по труду и занятости населения, готов потратить до семи миллионов рублей.

На портале госзакупок появились данные СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов». Организация ищет подрядчиков для создания и запуска портала «Студентор», задача которого обеспечить рекрутинг работодателями выпускников вузов и студентов. С помощью ресурса студенты смогут откликаться на вакансии, которые размещают компании и предприятия. Согласно техническому заданию портал должен обеспечивать возможность одновременного обслуживания до 1000 посетителей, иметь мобильную версию.

Кроме того, перед разработчиком поставлена задача геймифицировать процесс информационного взаимодействия обучающихся и работодателей.

 

 

 

 

 

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.