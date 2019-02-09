Беглов: город будет развивать социальные лифты для молодых профессионалов Врио губернатора Петербурга выступил перед полуфиналистами регионального конкурса "Лидеры России"

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 9 февраля открыл полуфинал конкурса «Лидеры России», в котором участвует молодежь из Северо-Западного федерального округа.

Обращаясь к участникам конкурса, Беглов отметил, что перед Петербургом стоят амбициозные задачи. Чтобы решить их, городу нужны молодые и талантливые профессионалы. По словам врио губернатора, правительство Северной столицы намерено развивать систему социальных лифтов, чтобы молодое поколение могло развивать собственные проекты на благо города.

«Лидер должен также уметь ставить перед собой задачи и решать их, а также он должен создавать и объединять свою команду», — подчеркнул Беглов в приветственном слове к участникам конкурса.

В ходе церемонии правительство города подписало соглашение о сотрудничестве с АНО «Россия – страна возможностей». Подписи под документом поставили Александр Беглов и гендиректор организации Алексей Комиссаров.

Ранее Петербург взял под патронат региональную часть конкурса «Лидеры России», а Беглов принял решение стать наставником для участников. В этом году из регионов Северо-Запада на конкурс пришло более 28 тыс. заявок. В полуфинал пробился только 431, среди полуфиналистов — 311 петербуржцев.