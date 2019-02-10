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10.02.19 / 08:36 Новости

Дзюба едва не задушил в объятиях новичка «Зенита» Азмуна

Фото встречи двух футболистов выложили в Twitter "Зенита"

Фото встречи Дзюбы и Азмуна. Фото: Twitter «Зенита»

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба заключил новичка Сердара Азмуна в крепкие объятия. Фото опубликовали в Twitter сине-бело-голубых.

Дзюба горячо поприветствовал нового игрока «Зенита» Сердара Азмуна, который перешел в клуб из «Рубина».

«Любовь с первого взгляда», — так «Зенит» подписал то самое фото.

Напомним, 24-летний Азмун перешел в «Зенит» 1 февраля. Он будет играть за сине-бело-голубых под номером 7.

Иранец присоединился к петербургской команде на тренировочных сборах в Испании. В отеле его встретил главный тренер команды Сергей Семак. Азмун обратился к болельщикам в своем Instagram, выразив надежду на то, что покажет в новой команде «лучший результат».

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