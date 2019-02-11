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11.02.19 / 08:02 Новости

Автор скандальной рекламы Reebok в России объяснил ее, но лишился работы

Креатив не оценили

Фото из телеграм-канала Залины Маршенкуловой

После того, как в социальных сетях было опубликовано множество негативных сообщений о новой рекламе Reebok, ее автор – менеджер Александр Голофаст лишился работы. При это Александр Голофаст все-таки объяснил, зачем использовал в рекламной кампании с блогером Залиной Маршенкуловой фразу «пересядь на мужской лицо».

Рекламу Reebok и ее слоганы Алексангдр Голофаст объяснил, написав сообщение в Facebook. Автор рекламной компании #нивкакиерамки написал, что в России плохо развит рынок, здесь не рождаются новые идеи и люди слишком серьезно к себе относятся. «Женщина может быть любой!» — резюмировал Александр Голофаст. При этом он отметил, что руководству компании он больше не нужен и ищет работу.

Сообщение менеджера в Facebook прокомментировали более тысячи раз.

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Реплики

  1. Андрей 12.02.2019 at 13:15 - Reply

    Ушлепок позорный. Свою морду похоже часто подставляет.

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