Автор скандальной рекламы Reebok в России объяснил ее, но лишился работы

После того, как в социальных сетях было опубликовано множество негативных сообщений о новой рекламе Reebok, ее автор – менеджер Александр Голофаст лишился работы. При это Александр Голофаст все-таки объяснил, зачем использовал в рекламной кампании с блогером Залиной Маршенкуловой фразу «пересядь на мужской лицо».
Рекламу Reebok и ее слоганы Алексангдр Голофаст объяснил, написав сообщение в Facebook. Автор рекламной компании #нивкакиерамки написал, что в России плохо развит рынок, здесь не рождаются новые идеи и люди слишком серьезно к себе относятся. «Женщина может быть любой!» — резюмировал Александр Голофаст. При этом он отметил, что руководству компании он больше не нужен и ищет работу.
Сообщение менеджера в Facebook прокомментировали более тысячи раз.
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Реплики
Ушлепок позорный. Свою морду похоже часто подставляет.