Орешкин: Уточненный прогноз МЭРа по инфляции на 2019 год будет в границах 4,3-5%

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что новый прогноз министерства по инфляции на 2019 год будет установлен в границах 4,3-5%. Об этом в четверг Орешкин заявил журналист на Российском инвестиционном форуме.
Он подтвердил, что показатели в ближайшее время будут уточняться, и «что-то может поменяться», передает «Прайм».
Добавим, 12 февраля Минэкономразвития опубликовало обзор экономической ситуации в РФ. По данным ведомства, в марте- мае этого года инфляция достигнет пиковых показателей и составит 5,5-5,7%. Кроме того, ожидается инфляция ниже 5%. Однако такие показатели возможны лишь при сохранении стабильности курса рубля.
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