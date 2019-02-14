Из-за угрозы санкций США снижаются акции российских компаний и банков В среднем на 2%



На 2% снизились акции крупнейших банков и компаний России на открытии торгов на Московской бирже 14 февраля. Это обусловлено заявлением о подготовке новых санкций США.

Так обычные акции Сбербанка снизились на 2,3%, привилигированные — на 2%. «Яндекс» понизился на 2%, ВТБ стал дешевле на 1,8%, «Роснефть» и АФК «Система» — на 1,2%, расписки En+ — на 1,3%.

Тем временем российская валюта по отношению к евро выросли на 7–10 копеек, к доллару — на 17–20 копеек. Доллар 14 февраля стоит 66,32 рубля, евро — 74,82.