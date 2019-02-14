Все новости

14.02.19 / 12:26 Новости / Финансы / Экономика

Из-за угрозы санкций США снижаются акции российских компаний и банков

В среднем на 2%


На 2% снизились акции крупнейших банков и компаний России на открытии торгов на Московской бирже 14 февраля. Это обусловлено заявлением о подготовке новых санкций США.

Так обычные акции Сбербанка снизились на 2,3%, привилигированные — на 2%. «Яндекс» понизился на 2%, ВТБ стал дешевле на 1,8%, «Роснефть» и АФК «Система» — на 1,2%, расписки En+ — на 1,3%.

Тем временем российская валюта по отношению к евро выросли на 7–10 копеек, к доллару — на 17–20 копеек. Доллар 14 февраля стоит 66,32 рубля, евро — 74,82.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

116 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.