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14.02.19 / 13:05 Новости / Петербург и Ленобласть

УФАС требует от Смольного расторгнуть договоры с Фондом имущества по продаже городского жилья

Не позже 5-го апреля

Фото Abnews.ru

Фон имущества Санкт-Петербурга больше не будет монополистом по продаже жилых помещений от имени Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургский УФАС направил соответствующие предупреждение правительству Петербурга, жилищному комитету и комитету имущественных отношений.

Закон Санкт-Петербурга позволяет заключать договоры купли-продажи не только специализированной организации, однако выпущенное чиновниками постановление предоставляет такую возможность исключительно Фонду имущества, принадлежащего городу.

«Такие действия госорганов создают дискриминационные условия входа на рынок продажи петербургских жилых помещений для иных организаций и содержат признаки нарушения ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции», – отмечают в УФАС.

Антимопонольная служба требует от чиновников внести изменения в постановление, наделяющее Фонд имущества такими полномочиями не позже 5 апреля. Помимо этого, УФАС просит чиновников до 15 апреля расторгнуть договор с этой организацией.

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