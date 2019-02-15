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15.02.19 / 17:55 Новости / Экономика

Доля фальсификата на российском рынке снизилась до 20%

К 2025 году фальсификата должно быть не больше 5%

Доля фальсифицированной продукции на российском рынке в 2018 году снизилась до 20%,- заявил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Кулешов отметил, что в 2015 году доля фальсификата составляла 27%, но сегодня ее удалось снизить за счет активной работы на топливном, цементном рынках, а также рынке кабельной продукции.

Росстандарт намерен и дальше бороться с фальсифицированной продукцией и планирует снизить ее долю до 5%.

«В прошлом году была утверждена публичная декларация целей и задач Росстандарта до 2025 года, согласно этому документу мы себе ставим целью к 2025 году снизить долю фальсификата на поднадзорных нам рынках до 5%. Считаю, что это задача реалистична и реализуема при условии принятия дополнительных мер по борьбе с фальсификатом на рынке», – заключил замруководителя Росстандарта.

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