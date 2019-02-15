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15.02.19 / 10:12 Без рубрики

Петербург ждет раннее и затяжное половодье

Оно будет больше, чем в прошлом году

Фото: МЧС-медиа

Половодье в 2019 году на притоках Невы начнется рано и затянется надолго, сообщила глава регионального Гидрометцентра Надежда Щербакова на заседании комиссии по предупреждению ЧС.

Уровни воды на реках максимально поднимутся на 20-60 см выше средних. Ее будет больше, чем в 2018 году.

Вице-губернатор Владимир Кириллов, который проводил заседание, отметил, что в этом году надо будет обратить внимание на гидротехнические сооружения и поддерживать их безопасное состояние.

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