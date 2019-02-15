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15.02.19 / 09:27 Банки / Новости

Сбербанк увеличил выплаты правлению банка до 5,5 млрд рублей в прошлом году

Это на 7,8% больше, чем в 2017 году

Сбербанк России в прошлом году выплатил членам правления банка 5,5 млрд рублей. Это на 7,8% больше, чем в 2017 году.

Такие данные приводятся в ежеквартальной отчетности банка.

На оклады, оплату отпусков и командировочные выплаты в прошлом году пришлось 1,29 млрд рублей. Переменное вознаграждение (премии и единовременные вознаграждения) обошлось в 4,2 млрд рублей. На выплаты за работу членов правления банка в наблюдательном совете ушло 7,1 млн рублей

Отметим, что в правление Сбербанка входят десять человек, среди которых президент председатель правления Герман Греф.

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