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15.02.19 / 14:20 Новости / Экономика

Выручка Яндекса выросла на 41%

Чистая прибыль - 22.9 млрд рублей

Выручка «Яндекса» за 2018 год выросла на 41% и составила 126.4 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила 22.9 млрд рублей, рост – 62%.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 45% и составил 39.9 млрд рублей, а рентабельность – 31.5%.

Выручка от рекламы в четвертом квартале выросла на 25% в сравнении с тем же периодом 2017 года и составила 76% от общей выручки компании за период. Продолжает снижаться доля доходов от интернет-рекламы: в четвертом квартале 2017 года она составляла 90% от общей выручки компании.

Финансовые показатели приводятся без учета деятельности «Яндекс.Маркета».

 

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