Площадь Ленина снова может стать гайд-парком для митингов Для митингов есть всего четыре площадки

Врио губернатора Санкт-Петербурга на встрече с ветеранами боевых действий поддержал их предложения по увеличению числа мест для проведения митингов в городе. В число таких мест ветеранские организации попросили вернуть площадь Ленина. Уже в понедельник члены правительства Санкт-Петербурга рассмотрят предложения по увеличению числа гайд-парков.

После того, как Законодательной собрание Санкт-Петербурга внесло изменения в закон о митинга, для таких мероприятий в городе осталось всего четыре площадки: в Полюстровском, Удельном, Южно-Приморском парках и саду 30-летия Октября. Площадь Ленина из числа гайд-парков исчезла.

По словам Александра Беглов поступает предложения вернуть площадь Ленина в качестве места для митингов поступают, и он уже поручил подготовить предложения по увеличению гайд-парков в городе. Предложения готовит Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, их представят членам правительства города в понедельник.