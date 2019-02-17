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17.02.19 / 17:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Мариинский театр: все проверки завершены

Театр возобновляет работу в штатном режиме

Вечером 17 февраля спектакли в Мариинском театре состоятся по расписанию, проверки завершены. Об этом пресс-служба театра сообщила АБН.

Все проверки окончены, театр полностью возобновил работу. Режим безопасности во время вечерних спектаклей сегодня будет усилен.

Напомним, ранее СМИ писали об эвакуации зрителей и сотрудников Мариинского театра, а также проверке театра из-за анонимного звонка о заминировании. Под вопросом оказалось проведение нескольких мероприятий, в частности, концерта «Брамс. Немецкий Реквием», балета «Симфония в трех движениях. Глина. Дивертисмент короля» , а также балета «Жизель».

С 16 февраля Петербург охвачен волной эвакуаций. Информация о ложных минированиях поступает в ТРК города, больницы и другие учреждения.

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