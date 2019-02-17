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17.02.19 / 17:45 Без рубрики / Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге появилось граффити с Егором Летовым

Стрит-арт приурочен к годовщине смерти музыканта

Фото: арт-группа Явь

В Некрасовском саду появилось изображение известного петербургского музыканта Егора Летова. Сегодня, 17 февраля, об этом сообщили в своей группе художники группы «Явь».

Граффити посвящено годовщине со дня смерти музыканта. На нем изображен Егор Летов, стрит-арт сопровожден словами из песен группы «Гражданская оборона» «Мы — лед» и «Посвящение А. Крученых».

Добавим, Егор Летов — основоположник панк-рока в России. Музыкант был лидером и бессменный участником известной рок-группы «Гражданская оборона». Скончался 19 февраля 2008 года в Омске. В этом году исполнится 11 лет со дня смерти Летова.

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