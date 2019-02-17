Вице-губернатор: При обрушении кровли ИТМО никто не пострадал Об этом отчитался вице-губернатор Владимир Кириллов

17 февраля Александр Беглов провел заседание Оперативного штаба на месте обрушения конструкций здания учебного корпуса Университета ИТМО на улице Ломоносова,9. Заседание вел вице-губернатор Владимир Кириллов.

Там рухнула крыша с 1-го по 5-й этаж на площади порядка 1000 м.кв.

«В результате проведенного обследования специалистами и дополнительного обзвона всех сотрудников и студентов, которые в момент обрушения могли находиться в здании, все они находятся в безопасности. Жертв и пострадавших нет», — подчеркнул Кириллов.

Как писало АБН, сейчас конструкции вуза укрепляются, учиться студенты пока будут в других корпусах.