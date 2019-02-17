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17.02.19 / 17:37 Без рубрики / Новости

Вице-губернатор: При обрушении кровли ИТМО никто не пострадал

Об этом отчитался вице-губернатор Владимир Кириллов

Обрушение в ИТМО. Фото: vk.com/overhearitmo

17 февраля Александр Беглов провел заседание Оперативного штаба на месте обрушения конструкций здания учебного корпуса Университета ИТМО на улице Ломоносова,9. Заседание вел вице-губернатор Владимир Кириллов.

Там рухнула крыша с 1-го по 5-й этаж на площади порядка 1000 м.кв.

«В результате проведенного обследования специалистами и дополнительного обзвона всех сотрудников и студентов, которые в момент обрушения могли находиться в здании, все они находятся в безопасности. Жертв и пострадавших нет», — подчеркнул Кириллов.

Как писало АБН, сейчас конструкции вуза укрепляются, учиться студенты пока будут в других корпусах.

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