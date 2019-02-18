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18.02.19 / 10:46 Новости / Петербург и Ленобласть

Новая волна эвакуации докатилась до Елизаветинской больницы

В больницу поступило сообщение о заминировании

Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

В Петербурге эвакуировали Елизаветинскую больницу после сообщении о заминировании.

«В Елизаветинской больнице на Вавиловых пришедших выгнали, больных не выпускают. Внутрь заходит только полиция», — сообщили очевидцы.

В больнице подтвердили, что идет эвакуация.

«В больницу поступило сообщение о заминировании. Работает полиция и сотрудники МЧС. Пропуск не осуществляется сейчас», — сообщили в пресс-службе больницы.

Отметим, что в Петербурге третий день подряд идет очередная волна эвакуации.

Ранее сообщалось о том, что администрация ТРК ЛЕТО получила электронное письмо с информацией о заложенном взрывном устройстве в ТРК от анонима.

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