Новая волна эвакуации докатилась до Елизаветинской больницы В больницу поступило сообщение о заминировании

В Петербурге эвакуировали Елизаветинскую больницу после сообщении о заминировании.

«В Елизаветинской больнице на Вавиловых пришедших выгнали, больных не выпускают. Внутрь заходит только полиция», — сообщили очевидцы.

В больнице подтвердили, что идет эвакуация.

«В больницу поступило сообщение о заминировании. Работает полиция и сотрудники МЧС. Пропуск не осуществляется сейчас», — сообщили в пресс-службе больницы.

Отметим, что в Петербурге третий день подряд идет очередная волна эвакуации.

Ранее сообщалось о том, что администрация ТРК ЛЕТО получила электронное письмо с информацией о заложенном взрывном устройстве в ТРК от анонима.