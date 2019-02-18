Новая волна эвакуации докатилась до Елизаветинской больницы

В Петербурге эвакуировали Елизаветинскую больницу после сообщении о заминировании.
«В Елизаветинской больнице на Вавиловых пришедших выгнали, больных не выпускают. Внутрь заходит только полиция», — сообщили очевидцы.
В больнице подтвердили, что идет эвакуация.
«В больницу поступило сообщение о заминировании. Работает полиция и сотрудники МЧС. Пропуск не осуществляется сейчас», — сообщили в пресс-службе больницы.
Отметим, что в Петербурге третий день подряд идет очередная волна эвакуации.
Ранее сообщалось о том, что администрация ТРК ЛЕТО получила электронное письмо с информацией о заложенном взрывном устройстве в ТРК от анонима.
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