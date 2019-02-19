АФК «Система» выкупила долю МТС в Ozon за 7.9 млрд. рублей И завладела 19.3% акций ритейлера

АФК «Система» выкупила у МТС 18,69% онлайн-ритейлера Ozon за 7,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. АФК система будет проводить платежи в рассрочку, тремя траншами до июля 2021 года. Проценты будут начисляться по рыночной ставке.

Акции будут переданы АФК «Система» через Dega Retail Holding Limited, 100%-ную дочернюю компанию МТС. Закрытие сделки ожидается в начале марта 2019 г.

В результате сделки доля прямого владения АФК «Система» в Ozon составит 19,3%. Кроме того, входящий в Группу АФК «Система» венчурный фонд Sistema_VC, специализирующийся на инвестициях в технологические компании на стадии роста, владеет 16,3% акций Ozon. Доля АФК «Система» в Sistema_VC составляет 80%.

Интернет-компания Ozon — одна из крупнейших российских e-commerce площадок, занимает 2 место по количеству заказов и 7 место по выручке в рейтинге E-Commerce Index TOP-100 по итогам 2017 года. Сегодня на интернет-площадке Ozon представлено более 1,6 млн товарных наименований в 23 категориях,- сообщается на сайте АФК «Система».