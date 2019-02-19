Все новости

19.02.19 / 15:38 Без рубрики

Елена Бадмаева: все дизайнеры последних лет воспитаны на творчестве Лагерфельда

Модельер прокомментировала его смерть

Фото: badmaeva.com

Сегодня в возрасте 85 лет умер легендарный Карл Лагерфельд. Он был модельером, дизайнером, креативным директором Chanel.

«Все дизайнеры планеты Земля за последние 40-50 лет воспитаны на его творчестве. Но назвать его смерть потрясением сложно потому, что он находился уже в преклонном возрасте, но, конечно, это большая утрата», — сообщила АБН модельер Елена Бадмаева.

Женат Лагерфельд не был, детей у него тоже нет. После смерти от СПИДа в 1989 году его спутника жизни Жака де Башера жил он один в доме с большим количеством прислуги.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

115 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.