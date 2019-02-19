Елена Бадмаева: все дизайнеры последних лет воспитаны на творчестве Лагерфельда Модельер прокомментировала его смерть

Сегодня в возрасте 85 лет умер легендарный Карл Лагерфельд. Он был модельером, дизайнером, креативным директором Chanel.

«Все дизайнеры планеты Земля за последние 40-50 лет воспитаны на его творчестве. Но назвать его смерть потрясением сложно потому, что он находился уже в преклонном возрасте, но, конечно, это большая утрата», — сообщила АБН модельер Елена Бадмаева.

Женат Лагерфельд не был, детей у него тоже нет. После смерти от СПИДа в 1989 году его спутника жизни Жака де Башера жил он один в доме с большим количеством прислуги.