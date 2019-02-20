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20.02.19 / 13:32 Новости / Суд

Экс-главу юркомитета Смольного отпустили под залог в полмиллиона рублей

По версии следствия, Осипова похитила из бюджета города 14,6 млн рублей

Фото: Ассоциация юристов России

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об изменении меры пресечения с домашнего ареста на залог в 500 тыс. рублей в отношении экс — председателя юридического комитета Смольного  Юлии Осиповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как полагает следствие, Осипова, занимая должность заместителя, а затем председателя юридического комитета, похитила из бюджета города 14,6 млн рублей.
Осипова частично признала вину.  В ходе предварительного расследования выяснилось, что соучастников у Осиповой не было.

Отметим, что после назначения на пост врио губернатора Петербурга Александра Беглова, Юлия Осипова была уволена. Поводом послужило возбуждение дела следственным комитетом о мошенничестве.

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