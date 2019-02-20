Экс-главу юркомитета Смольного отпустили под залог в полмиллиона рублей По версии следствия, Осипова похитила из бюджета города 14,6 млн рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об изменении меры пресечения с домашнего ареста на залог в 500 тыс. рублей в отношении экс — председателя юридического комитета Смольного Юлии Осиповой, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как полагает следствие, Осипова, занимая должность заместителя, а затем председателя юридического комитета, похитила из бюджета города 14,6 млн рублей.

Осипова частично признала вину. В ходе предварительного расследования выяснилось, что соучастников у Осиповой не было.

Отметим, что после назначения на пост врио губернатора Петербурга Александра Беглова, Юлия Осипова была уволена. Поводом послужило возбуждение дела следственным комитетом о мошенничестве.