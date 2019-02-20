Путин обещает россиянам рост зарплат И напомнил про бюджетников

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что зарплаты в стране должны расти темпами не ниже уровня инфляции.

«Зарплаты по экономике должны расти, должны повышаться. У нас более 40 миллионов граждан — это бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры — получают фиксированные доходы. И они должны расти не ниже уровня инфляции», — сказал Путин.

Он обещал, что попросит правительство следить за этим.

Чтобы повысить уровень зарплат, нужно добиться качественной занятости. Президент также отметил, что хочет добиться свободы предпринимательства.