Путин обещает россиянам рост зарплат

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что зарплаты в стране должны расти темпами не ниже уровня инфляции.
«Зарплаты по экономике должны расти, должны повышаться. У нас более 40 миллионов граждан — это бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры — получают фиксированные доходы. И они должны расти не ниже уровня инфляции», — сказал Путин.
Он обещал, что попросит правительство следить за этим.
Чтобы повысить уровень зарплат, нужно добиться качественной занятости. Президент также отметил, что хочет добиться свободы предпринимательства.
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