Силуанов подсчитал дополнительные расходы бюджета на исполнение поручений Путина Потребуется порядка 120 млрд. рублей

Антон Силуанов заявил, что на исполнение поручений президента Владимира Путина потребуется дополнительно 100-120 млрд. рублей.



«По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100-120 миллиардов рублей. Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета, и уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения послания были финансово обеспечены»,- отметил министр в интервью каналу «Россия 24».