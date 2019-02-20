Все новости

20.02.19 / 14:57 Новости / Экономика

Силуанов подсчитал дополнительные расходы бюджета на исполнение поручений Путина

Потребуется порядка 120 млрд. рублей

Антон Силуанов заявил, что на исполнение поручений президента Владимира Путина потребуется дополнительно 100-120 млрд. рублей.


«По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100-120 миллиардов рублей. Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета, и уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения послания были финансово обеспечены»,- отметил министр в интервью каналу «Россия 24».

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

117 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.