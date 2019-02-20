Теплосеть утвердила проект реконструкции тепломагистрали Пороховская Раньше ее постоянно прорывало

Теплосеть Санкт-Петербурга сообщает, что совет директоров компании утвердил проект реконструкции тепломагистрали «Пороховская».

Зимой на этой магистрали часто случались прорывы, из-за которых многие квартиры в Петербурге оставались без тепла.

Дублирующая сеть длиной составит три километра, в диаметре – 1000 мм, проведут ее на учатке про проспекту Большевиков от ул. Подвойского до Товарищеского проспекта. Строительство будет проходит в три этапа.

Окончание строительных работ запланировано на ноябрь 2019 года, сейчас специалисты занимаются проектированием. Благодаря дублирующей сети, Теплосеть сможет обеспечить теплоснабжением потребителей Невского и Красногвардейского районов уже в следующем отопительном сезоне. Сама реконструкция будет происходить в 2020-2021 года, финансировать ее будут за счет городского бюджета.