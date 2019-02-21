Apple Rus выплатит 450 тыс. рублей владельцам айфонов В этом году суд удовлетворил tot три иска почти на 213 тыс. рублей

Apple Rus выплатит 450 тыс. рублей владельцам айфонов, у которых гаджеты перестали работать до окончания положенного срока службы. Об этом в четверг пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Алексея Черникова.

Решение о взыскании средств с компании суд принял по искам восьми владельцев неисправных айфонов. В этом году суд также удовлетворил три иска в отношении компании почти на 213 тыс. рублей. Еще 10 исков планируется к рассмотрению.

В суд пожаловались владельцы Apple iPhone 6 plus 64Gb, Apple iPhone 6 16Gb, Apple iPhone 6S 64Gb и Apple iPhone 6S 16Gb и др. Некоторые указали на то, что телефон «периодически не включается и не заряжается», и что «смартфон перестал работать», и т. д.

Срок службы, установленный производителем, составляет пять лет, а гарантийный — один год. Телефоны истцов «пережили» гарантийный срок, но не срок службы.

С помощью экспертизы было установлено, что поломку телефонов вызвал дефект производственного характера. Ответчик выплатит цену телефона, неустойку, компенсацию морального вреда, судебных и почтовых расходов, а также расходы на экспертизу и штраф за

несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Добавим, по закону о защите прав потребителей, при обнаружении дефекта товара потребитель может потребовать у продавца замену товара. Замена должна произойти в течение определенного срока. Однако компания не устранила поломку и не заменила товар. По словам Черникова, ежедневно за просрочку замены накапливается пеня в размере 1% от цены товара.