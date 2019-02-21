Два дома-памятника на Каменоостровском забили Подрядчакми являются «Строительная культура» и «Декор»

Доходный дом А.Ф. Циммермана на Каменноостровском, 61 и Доходный дом И.Д. Агафонова, 59 были заброшены подрядчиками на полпути к капитальному ремонту фасадов. О судьбе домов узнала «Мойка78».

Сейчас окна в домах испачканы грязью, фасады «раздели» до кирпичей. В таком виде дома остались после начатого в конце прошлого лета капитального ремонта, организованного Фондом капремонта. Ремонт должен был завершиться в конце 2018 года.

Однако начало ремонтных работ задержалось из-за Чемпионата мира по футболу 2018. Туристы не должны были наблюдать строительные леса на зданиях.

Однако в мае прошлого года ЖКС №1 Петроградского района передал дома подрядчикам Фонда капремонта. Дом Циммермана получила «Строительная культура» 22 мая, а дом Агафонова получил «Декор» 23 мая. Однако ремонт начался только в конце лета.

Однако в октябре строители свернулись и оставили разбитые окна и строительные леса. Как выяснилось, комиссия Фонда капремонта обнаружила небезопасные леса на доме №69, которым занималась «Строительная культура». А «Декор» откладывал работы из-за задержки получения разрешения от КГИОП. Дело было в исторической штукатурке, которую в СССР сверху зацементировали.

Сейчас ремонт домов заброшен. «Декор» потерял контракт и оставил объект с лесами и без штукатурки.У предприятия закончилась лицензия на право работы по объектам культурного наследия. А нового подрядчика пока не нашли. Заказчик сообщил, что новый подрядчик будет найден и начнет работу в апреле. Связаться с «Декором» оказалось сложно. Поэтому версия подрядчика остается неизвестной.

Как и версия «Строительной культуры», в которой сначала издание послали к гендиректору Михаил Нинбург, которого не оказалось на месте. Затем и вовсе перестали поднимать трубку.

При этом подрядчик дома №61 также может потерять контракт. Пока заказчик поручил «Строительной культуре» ускориться.

После того, как предприятия не успели завершить ремонт до конца прошлого года, с ними было заключено еще одно соглашение, по которому сроки были перенесены на январь-февраль 2019 года. При этом февраль подходит к концу, а доходный дом Циммермана выглядит так:

А вот в таком состоянии — фасады Доходного дома Агафонова на Каменноостровском, 59:

Добавим, ремонт дома №61 должен был обойтись в 28 млн 99 тыс. рублей, а дома №59 — 21 млн 661 тыс. рублей.