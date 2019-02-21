Петербургские депутаты поддержали легализацию граффити Городское правительство разработает правила и упрощенную форму согласования для художников

Депутаты ЗакСа Петербурга в первом чтении поддержали законопроект о легализации граффити на городских зданиях. Об этом в четверг сообщил автор инициативы Денис Четырбок.

Согласно документу, городское правительство разработает правила и упрощенную форму согласования для художников-граффитистов. Отвечать за новую сферу будет комитет по градостроительству и архитектуре. Ко второму чтению автор проекта планирует внести поправки, предусматривающие предоставление художникам нескольких свободных зон для творчества.

По словам Четырбока, необходимость в таком законопроекте возникла из-за недовольства горожан. Некоторые жители Петербурга поддерживают граффити, а некоторые протестуют и закрашивают рисунки. Парламентарий считает, что нужно четко регламентировать эту сферу и «сглаживать острые углы».

Добавим, идею поддержали и представители уличных художников. В частности, художник и руководитель знаменитого проекта HoodGraff Артём Бурж. В начале января стало известно о граффити художника Паши Каса в центре Петербурга. На рисунке в стиле советского союза изображена приоткрытая дверь, за которой на стуле стоит и наряжает елку. Однако коммунальщики, закрасив, избавились от изображения. Затем горожане начали монетами оттирать верхний слой краски, чтобы вернуть граффити.