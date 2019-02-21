На Бухарестской столкнулись два каршеринговых автомобиля В результате происшествия никто не пострадал, но образовалась небольшая пробка

Во Фрунзенском районе вечером 20 февраля произошло ДТП с участием двух каршеринговых автомобилей, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Бухарестская с Гашека, стоят два каршеринга, красавцы. Осторожно гололёд», — пишут очевидцы в групппе «ДТП и ЧП Петербурга».

ДТП произошло на Бухарестской улице рядом с улицей Гашека. В результате происшествия никто не пострадал, но образовалась небольшая пробка.

«Когда у всех этих каршерингов машины закончатся, с учётом статистики их участия в дтп?», — пишет один комментатор.

«На таких машинах по ходу такие умельцы ездят, что они даже аварийку включать не умеют, не то чтоб знак выставить. А в основном просто разворачиваюся и уходят»- пишет другой пользователь Сети.

Ранее сообщалось о том, что на Приморском проспекте произошло ДТП с участием трех иномарок и снегоуборочной машины.