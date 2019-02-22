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22.02.19 / 18:52 Новости / Экономика

АКИТ выступил в поддержку Майкла Калви

И назвал арест избыточной мерой

Майкл Калви / Фото: Baring Vostok

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, в которую входят Google, Microsoft, Яндекс и другие компании выступили в поддержку основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Ассоциация заявила, что арест вызывает немалое беспокойство в IT-отрасли.

Ассоциация считает заключение под стражу излишне жесткой мерой, которая негативно сказывается на инвестиционной привлекательности России.

Ранее в поддержку Калви выступали Герман Греф, Олег Тиньков и многие торговые организации и ассоциации.

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