АКИТ выступил в поддержку Майкла Калви

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, в которую входят Google, Microsoft, Яндекс и другие компании выступили в поддержку основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Ассоциация заявила, что арест вызывает немалое беспокойство в IT-отрасли.
Ассоциация считает заключение под стражу излишне жесткой мерой, которая негативно сказывается на инвестиционной привлекательности России.
Ранее в поддержку Калви выступали Герман Греф, Олег Тиньков и многие торговые организации и ассоциации.
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