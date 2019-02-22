У всех петербургских структур власти появятся странички в «Вконтакте» А на инновационный центр «ИТМО Хайпарк» из городского бюджета будет направлено 4,5 млрд рублей

У всех петербургских властей появятся странички в соцсети «Вконтакте». Об этом в пятницу сообщили в Смольном.

О намерении поспособствовать этому временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил на встрече с ректором университета ИТМО Владимиром Васильевым в офисе соцсети. Он отметил, что уже открытые странички различных структур дают возможность получить обратную связь от горожан. «Мы должны говорить с горожанами на одном языке, рассказывать, что мы планируем делать, советоваться», — подчеркнул Беглов.

Также временный градоначальник сообщил, что на строительство инновационного центра «ИТМО Хайпарк» из городского бюджета будет направлено 4,5 млрд рублей. Также проект профинансируют и из федеральных средств. Васильев добавил, что на площадке проекта будут вырабатываться цифровые решения для «Умного Петербурга».