Линченко заявил о необходимости синхронизации строительства жилья со строительством социальных объектов и дорог И о борьбе с долгостроем

Вице-губернатор Николай Линченко заявил, что власти Петербурга намерены уйти от субъективности решений. Градостроительные нормы четко зафиксированы и Петербург заинтересован в реализации этих натуральных показателей, так как главной задачей правительства является создание для петербуржцев комфортной городской среды.

Чтобы городская среда была комфортной, нужно сделать синхронным строительства жилья, дорог и социальных объектов. Кроме того, вице-губернатор отметил, что в тех районах, где уже сложилось серьезное отставание, его нужно сокращать.

Среди ключевых задач работы строительного комплекса вице-губернатор отметил борьбу с долгостроем, плановое освоение адресной инвестпрограммы и сокращение отставания в сдаче объектов социальной инфраструктуры.