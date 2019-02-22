Путин повысил двух полицейских из Петербурга до генерал-майоров Новые звания получили сотрудники МЧС, таможни и военные

Полицейские из Петербурга Алексей Семенов и Олег Антропов получили повышение до звания генерал-майоров. Указ, подписанный Владимиром Путиным опубликован на портале правовой информации.

Также в документе указано, что новые звания не обошли стороной 61 сотрудника МЧС, таможенной службы и военнослужащих.

Олег Антропов работает в должности начальника Главного следственного управления, а Алексей Семенов в должности начальника Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.