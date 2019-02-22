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22.02.19 / 16:23 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге продолжаются эвакуации: на улице оказались сотрудники комитета по образованию и несколько школ

А также детский сад №38

В Петербурге эвакуировали комитет по образованию на переулке Антоненко, 8 и несколько школ. Об этом в пятницу сообщили очевидцы.

Массовые эвакуации в городе продолжаются. Возле комитета по образованию стоит пожарная машина, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Ранее эвакуировали комитет по труду и занятости населения Петербурга.

Также в Петербурге эвакуировали детский сад №38 Красносельского района, передают очевидцы. Накануне детсад детей также вывели из здания во время «тихого часа», а в пятницу — перед обедом. Кроме того, эвакуированы школы №№394, 376, 189, 54, 549, 369, 291, 391, 369, 205, а также Дом советов на Московском проспекте, 212.

Эвакуация детского сада №38. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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