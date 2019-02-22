В Петербурге продолжаются эвакуации: на улице оказались сотрудники комитета по образованию и несколько школ А также детский сад №38

В Петербурге эвакуировали комитет по образованию на переулке Антоненко, 8 и несколько школ. Об этом в пятницу сообщили очевидцы.

Массовые эвакуации в городе продолжаются. Возле комитета по образованию стоит пожарная машина, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Ранее эвакуировали комитет по труду и занятости населения Петербурга.

Также в Петербурге эвакуировали детский сад №38 Красносельского района, передают очевидцы. Накануне детсад детей также вывели из здания во время «тихого часа», а в пятницу — перед обедом. Кроме того, эвакуированы школы №№394, 376, 189, 54, 549, 369, 291, 391, 369, 205, а также Дом советов на Московском проспекте, 212.