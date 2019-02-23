В УФАС пожаловались на закупку турпутевок в Сочи для судей Сотрудники Архангельского областного суда пожелали отдыхать в роскошном санатории

В Управление федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу поступила жалоба от туристического агентства на Архангельский областной суд.

Жалобу подала компания «Планета туризма», которая выиграла право на предоставление туристических услуг на конкурсе, объявленном на сайте госзакупок.

Согласно условиям конкурса, Архангельский областной суд закупал путевки в санаторий для одного из сотрудников. Предполагалось, что он отдохнет две недели в Сочи в марте.

Турагентство предложило цену 65 тыс. рублей, снизив максимальную стоимость на 5 тыс. В заявке фирма предложила отправить сотрудника суда в санаторий «Знание». Однако при подписании контракта выяснилось, что сотрудник суда желает отдохнуть в более роскошном санатории «Сочи», где есть СПА-комплекс, открытые бассейны и теннисные корты.