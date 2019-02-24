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24.02.19 / 19:03 Новости

General Motors решила отказаться от производства гибрида Volt

Автомобиль производили на заводе в Детройте

Chevrolet Volt / Фото: GM

Автоконцерн прекратил производство компактного гибрида Volt, сообщает CBS.

General Motors впервые представила концепт-кар Chevrolet Volt на автосалоне в Детройте в 2007 г., в серию машина вышла в 2010 г. На электричестве машина могла проехать всего около 65 км. Последние годы продажи Chevrolet Volt  в среднем составляли менее 20 тыс. в год, что недостаточно для окупаемости производства: в 2018г. Было продано 18 306 автомобилей, по сравнению с 24 739 в 2016 году.

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