General Motors решила отказаться от производства гибрида Volt Автомобиль производили на заводе в Детройте

Автоконцерн прекратил производство компактного гибрида Volt, сообщает CBS.

General Motors впервые представила концепт-кар Chevrolet Volt на автосалоне в Детройте в 2007 г., в серию машина вышла в 2010 г. На электричестве машина могла проехать всего около 65 км. Последние годы продажи Chevrolet Volt в среднем составляли менее 20 тыс. в год, что недостаточно для окупаемости производства: в 2018г. Было продано 18 306 автомобилей, по сравнению с 24 739 в 2016 году.